ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi Grenell'in Avrupa'daki sağcı hükûmetleri güçlendirmeyi görev edindiğini söylemesi ortalığı karıştırdı

Her fırsatta başka ülkelerin iç işlerine karışmayı fırsat bilen ve siyaseten taraf olmaktan çekinmeyen başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri ABD’nin yeni Berlin Büyükelçisinin çıkışlarıyla adeta şokta.



ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’in Amerika’nın aşırı sağ haber portalı Breitbart’a verdiği röportaj, başta Almanya olmak üzere Avrupa’yı karıştırdı. Büyükelçi Grenell, röportajda Avrupa’daki sağcı hükümetleri ve siyasetçileri güçlendirmeyi kendisine görev edindiğini söyleyerek, Almanya’nın ise kısıtlı savunma harcamaları nedeniyle caydırıcı bir orduya sahip olmadığını savunmuştu. Grenell’in sözleri, halihazırda aşırı sağ siyaset tehdidiyle karşı karşıya olan Almanya ve Avrupa’da bomba etkisi oluşturdu.



Grenell, 1961 tarihli Viyana Sözleşmesini ihlal ederek, büyükelçilerin bulundukları ülkelerin iç işlerine karışmamaları yönündeki teamülü hiçe saydığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Alman Dışişleri Bakanlığı ise ABD Büyükelçisi’nden sözleriyle ilgili açıklama isteneceği açıklamasını yaptı.



GÖREVDEN ALINMALI



Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) eski Genel Başkanı Martin Schulz, ABD Büyükelçisinin görevden alınması için çağrıda bulundu. “Bu adamın yaptığı, uluslararası diplomaside daha önce duyulmamış bir şey” diyen Schulz, tarafsız kalmasını gerektiren bir görevde bulunan Grenell’in, siyasi bir hareketin temsilcisi gibi davrandığını söyledi. SPD Genel Başkan Yardımcısı Thorsten Schaefer-Guembel ise “Avrupalı vatandaşlar, Trump’ın tebaasından birinin onlara nasıl oy vermeleri gerektiğini söylemesine izin vermeyecektir” diyerek Grenell’e tepki gösterdi.



İran emri



ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell, geçen ay da, ülkesinin İran'a yönelik aldığı yaptırım kararı sonrası attığı tweetle şimşekleri üzerine çekmişti. Grenell, adeta bir emir tonunda attığı tweetle, "İran'da iş yapan Alman şirketleri operasyonlarını derhal durdurmalıdır" açıklamasını yapmıştı. Bu tweet Alman Parlamentosunda büyük tepkiye neden olmuştu.



(Yenişafak)