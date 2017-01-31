ABD’nin zirvesinde mülteci kavgası
Trump’ın yedi ülke vatandaşlarına vize engeli getiren kararnamesinin yol açtığı çatışma devlet katına yansıdı. Adalet Bakanlığı’na vekâlet eden Yates kararnameyi eleştirince görevden alındı. Dışişleri Bakanlığı bürokratlarıysa kazan kaldırdı.
Beyaz Saray’ın yeni sahibi Donald Trump’ın Irak, Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen’den ABD’ye girmek isteyenlere vize verilmesini yasaklayan başkanlık kararnamesi, Amerikan gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Sokak gösterileriyle başlayan süreç şimdi de devletin tepesine sıçradı.
ABD’de Adalet Bakanlığı görevini vekâleten yürüten Sally Yates, bakanlık avukatlarına bir mektup göndererek Trump’ın kararnamesinin mahkemelerde savunulmamasını istedi. Vize yasağının hukukiliğinden emin olmadığını belirten Yates, mahkemelerde her zaman neyin doğru olduğunu aramak zorunda olduklarını dile getirdi. Yates’e Beyaz Saray’dan tepki gecikmedi. Kararnamenin hazırlanmasında katkısı olan Beyaz Saray Politika Direktörü Stephen Miller yaptığı açıklamada, “Politikamız o kadar siyasileşmiş durumda ki kanunlarımızı uygulamaya sokmayı reddeden insanlarla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Kısa süre sonra Trump yönetimi, Yates’i ‘Adalet Bakanlığı’na ihanet ettiği’ gerekçesiyle görevden aldıklarını duyurdu ve yerine Virginia Doğu Bölge Savcısı Dana Boente’yi getirildiğini açıkladı. Boente de “Halkımız ve ulusumuzun korunduğunu temin etmek için ülkemizin yasalarını savunacak ve uygulayacağım” diyerek Trump’ın kabinesinde görev almaktan onur duyacağını söyledi.
BEĞENMEYEN GİDER’
Öte yandan, yeni Başkan Trump’ın yedi ülke vatandaşlarına vizeyi yasaklayan kararnamesine karşı ABD’li diplomatlar da ayaklandı. Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının Trump’ın emrine karşı çıkan bir memorandum metni hazırladıkları ortaya çıktı. Washington Post gazetesi, yüzden fazla diplomatın söz konusu kararnameyi mahkûm eden memorandumun çeşitli versiyonlarını imzaladıkları ve bakanlık içinde dağıttıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner yaptığı açıklamada bakanlık çalışanlarının politikalar üzerinde alternatif görüşleri olabileceğinin altını çizerek iddiaları kabul etti. Trump yönetiminin Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise, “Kariyer bürokratlarının bununla bir sorunu mu var? O zaman ya bu programla devam ederler ya da giderler” diyerek emirlerine itaat etmeyenlere karşı rest çekti.
Tahran’la füze gerginliği
Seçim kampanyasından bu yanan İran’ı ana tehdit olarak belirleyen Trump ile Tahran yönetimi arasında ilk gerilim yaşandı. ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, İran’da hafta sonu balistik füze denemesi yapıldığını açıkladı. Washington, atmosferden çıkarak infilak eden füze için BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı. Konu hakkında konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise denemenin BM kararlarına aykırı olmadığını vurgulayarak ABD’yi yeni gerginlikler yaratmaması için uyardı.
İranlı küçük çocuğa kelepçe
Yeni ABD Başkanı Trump’ın yedi ülkenin vatandaşlarına getirdiği ülkeye giriş yasağı iç burkan görüntülere neden oldu. Ailesiyle birlikte Amerika’ya giriş yapmasına izin verilmeyen beş yaşındaki İranlı çocuğun havalimanında tam beş saat kelepçeli tutulduğu ortaya çıktı. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, “Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış” diyerek kararı savundu.
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