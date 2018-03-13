ABD'yi arkasına alan İngiltere, Rusya'nın talebini reddetti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi ile ilgili soruşturma dosyasına ulaşma taleplerinin Londra tarafından reddedildiğini söyledi.
Basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yuliya'nın sinir gazı ile zehirlenmesine yönelik dosyaya ulaşmayı teklif ettiklerini, ancak Londra'nın talebi reddettiğini ifade etti.
Lavrov, İngiltere Başbakanı Theresa May'in zehirlenme olayının sorumlusunun Rusya olduğu yönündeki ifadelerini de 'ültimatom' olarak nitelendirdi.
Kimyasal silah kullanmakla suçlanan bir ülkenin, konuyla ilgili numunelere ulaşma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Lavrov, İngiltere'nin zehirli bir madde ürettiğinden şüphelendiği ülkeye derhal başvurmuş olması gerektiğini ifade etti.
(Sputnik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.