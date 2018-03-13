ABD'yi arkasına alan İngiltere, Rusya'nın talebini reddetti

Basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yuliya'nın sinir gazı ile zehirlenmesine yönelik dosyaya ulaşmayı teklif ettiklerini, ancak Londra'nın talebi reddettiğini ifade etti.



Lavrov, İngiltere Başbakanı Theresa May'in zehirlenme olayının sorumlusunun Rusya olduğu yönündeki ifadelerini de 'ültimatom' olarak nitelendirdi.



Kimyasal silah kullanmakla suçlanan bir ülkenin, konuyla ilgili numunelere ulaşma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Lavrov, İngiltere'nin zehirli bir madde ürettiğinden şüphelendiği ülkeye derhal başvurmuş olması gerektiğini ifade etti.

(Sputnik)