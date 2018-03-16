Japonya Başbakanı Abe ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon telefonda Kuzey Kore'yi görüştü

Kyodo ajansının haberine göre, iki ülke lideri yaptıkları telefon görüşmesinde, Kuzey Kore ile ABD arasında yapılması planlanan toplantı için Washington yönetimiyle yakın temasta bulunarak ortak çalışma kararı aldı.

Görüşmede, Abe "Kuzey Kore'nin sözlerini icraata dökmesi ve nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimine açması gerekir." ifadelerini kullandı.

Abe ve Moon, ülkelerinin, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze çalışmalarından kalıcı olarak vazgeçinceye kadar Pyongyang yönetimi üzerindeki "baskıyı" devam ettirme kararı aldı.

Muhtemel Trump-Kim zirvesi

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, geçen hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme davetini iletmiş, ABD Başkanı Trump'ın daveti kabul ettiğini ve iki liderin mayısta bir araya gelebileceğini açıklamıştı.

Kim'in, Kuzey Kore'nin bundan sonra nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulunduğunu kaydeden Chung, Kuzey Kore liderinin, ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın Kim'in görüşme davetini kabul ettiğini doğrulamış, görüşmenin yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini ifade etmişti.