Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Japonya Başbakanı Abe ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon telefonda Kuzey Kore'yi görüştü

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, nükleer ve balistik füze çalışmalarından tamamen vazgeçmesi için Kuzey Kore'ye baskıya devam konusunda hemfikir kaldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kyodo ajansının haberine göre, iki ülke lideri yaptıkları telefon görüşmesinde, Kuzey Kore ile ABD arasında yapılması planlanan toplantı için Washington yönetimiyle yakın temasta bulunarak ortak çalışma kararı aldı.

Görüşmede, Abe "Kuzey Kore'nin sözlerini icraata dökmesi ve nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimine açması gerekir." ifadelerini kullandı.

Abe ve Moon, ülkelerinin, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze çalışmalarından kalıcı olarak vazgeçinceye kadar Pyongyang yönetimi üzerindeki "baskıyı" devam ettirme kararı aldı.

Muhtemel Trump-Kim zirvesi

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, geçen hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme davetini iletmiş, ABD Başkanı Trump'ın daveti kabul ettiğini ve iki liderin mayısta bir araya gelebileceğini açıklamıştı.

Kim'in, Kuzey Kore'nin bundan sonra nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulunduğunu kaydeden Chung, Kuzey Kore liderinin, ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın Kim'in görüşme davetini kabul ettiğini doğrulamış, görüşmenin yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini ifade etmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kardak´ı gözetleyecek kule inşaatı hızla ilerliyor

Kardak´ı gözetleyecek kule inşaatı hızla ilerliyor

Tam 4 yıl bu aracı yapmak için uğraştı

Tam 4 yıl bu aracı yapmak için uğraştı

30 yıl önce bugün Saddam Halepçe Katliamı'nın emrini verdi

30 yıl önce bugün Saddam Halepçe Katliamı'nın emrini verdi

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA