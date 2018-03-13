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Abhazya Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Kilba: Biz bağımsız devletiz

Abhazya, ABD’nin Abhazya ve Güney Osetya’yı havadan izleme kararına tepki göstererek, ABD’nin girişiminin hukuksuz olduğunu açıkladı.

  • İHA
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ABD’nin Rusya ile hava sahası denetim anlaşması doğrultusunda Amerika’nın Rusya semalarında gözetim ve denetim uçuşları yapılmış, aynı zamanda Rusya tarafından da ABD semalarında gözetim ve denetim uçuşları yapılmıştı.

Yapılan anlaşmaları bahane eden ABD, Abhazya ve Güney Osetya semalarında uçuş yapacaklarını duyurdu. Abhazya ve Güney Osetya tarafı, Amerika’nın yapılacağını açıkladığı uçuşları ‘hukuksuz’ olarak nitelendirerek karara tepki gösterdi. 

ANLAŞMALAR DAHİLİNDE DEĞİLDİR

Abhazya Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Kilba, “Amerika karşılıklı olarak hava sahası denetleme anlaşmasını Rusya ile yaptı. Abhazya bağımsız bir devlettir. Amerika’nın Abhazya hava sahasında uçuşu kesinlikle hukuksuzdur. 24 Mart 1992 yılında 23 AGİT ülkesi, karşılıklı olarak hava sahalarının denetlenmesi için anlaşma yapmıştır. Abhazya bu anlaşmalar dahilinde değildir” dedi. 

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