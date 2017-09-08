AB Temsilcisi Federica Mogherini: AB'nin gündeminde Myanmar yok

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ve toplantıya ev sahipliği yapan Estonya'nın Dışişleri Bakanı Sven Mikser ile düzenlediği basın toplantısında, AB dışişleri bakanlarıyla Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri, Ortadoğu barış süreci ve Venezuela'daki siyasi kriz, AB üyeliğine aday ülkelerle de radikalleşme ve terörle mücadele hususlarını ele aldıklarını belirtti.

Mogherini, AB'nin Kuzey Kore'ye ekonomik yaptırımların arttırılması konusunda hemfikir olduğunu, Pyongyang yönetiminin siyasi diyaloğa zorlanabileceği düşüncesini paylaştıklarını kaydetti.

Ortadoğu'da "barış sürecinden bahsetmenin mümkün olmadığını" söyleyen Mogherini, AB'nin İsrail-Filistin sorununu çözmek için tek alternatifinin barış ve güvenlik içinde birlikte yaşayabilen "iki devletli çözüm" olduğunu düşündüğünü aktardı.

"MYANMAR GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Bir gazetecinin AB'nin Myanmar'daki gelişmeler hakkında ne düşündüğü sorusuna Mogherini, "Toplantı gündemimizde Myanmar yok." yanıtını verdi.

Toplantı gündeminde olmayan konular hakkında konuşmak istemediğini belirten Mogherini, birkaç gün önce konuya ilişkin bir açıklama yaptığını ve muhataplarıyla görüşme halinde olduğunu söyledi.

AB, birkaç gün önce Myanmar hakkında yaptığı açıklamada, "tüm taraflara gerginliği azaltma ve itidal çağrısında" bulunmuş ancak Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı baskı ve zulmü güçlü bir şekilde kınamaktan kaçınmıştı.