AB Dönem Başkanı Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı Zaharieva: (26 Mart Türkye-AB görüşmesi) Varna'daki görüşmeyi ertelemeyi düşünmüyoruz

Timmermans ve AB Dönem Başkanı Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Brüksel'deki Genel İşler Konseyi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Polonya'daki "yargı bağımsızlığına" ilişkin gelişmelerin ele alındığını belirten Timmermans, "Polonya'nın Komisyon'un tavsiyelerine yanıt vermesi için verdiğimiz süre bu gece yarısı doluyor. Polonya'dan gelecek cevabı bekliyoruz." diye konuştu.

Timmermans, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin AB Komisyonuna ülkesindeki yargı reformunu savunan bir rapor sunmasının beklenen yanıt olmadığını, Varşova yönetiminin atacağı adımı analiz edeceklerini ve gelecek ayki Genel İşler Konseyi'nde değerlendireceklerini söyledi.

Zaharieva da Türkiye ile AB liderleri arasında 26 Mart'ta Varna'da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin akıbetine ilişkin soruya, "Hazırlıklar devam ediyor. Varna'daki görüşmeyi ertelemeyi düşünmüyoruz." yanıtını verdi.

AB, Polonya yargı sistemindeki değişikliklerin ülkedeki yargı bağımsızlığını olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulunarak Varşova yönetiminin birlikteki oy haklarından mahrum edilebileceği uyarısında bulunuyor. Bu bağlamda Polonya ile AB arasında görüşmeler sürüyor.

AB Komisyonu kasım ayında Polonya'ya yönelik 7. maddeyi işletme kararı almıştı.

Timmermans, daha önce "7. maddeyi işletmeye karar verdik çünkü Polonya bize başka seçenek bırakmadı." açıklamasını yapmıştı.

AB'nin 7. maddesi

AB Antlaşması'na dahil edilen 7. maddenin işletilmesi durumunda, üye ülkenin AB Konseyindeki oy hakkı elinden alınabiliyor. Ancak AB yetkilileri şimdiye kadar hiçbir üye ülkeye karşı söz konusu maddeyi işleme koymadı.

Bu maddenin uygulanabilmesi için Polonya hariç tüm AB üyelerinin oy birliği gerekiyor. AB, Polonya bağlamında 7. maddeyi yürürlüğe sokma girişiminde bulunsa bile Polonya'nın yakın müttefiki olan Macaristan'ın bunu engelleme ihtimali bulunuyor.