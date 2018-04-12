AB'nin Rusya'ya enerji bağımlılığı sürecek

Canete, Brüksel'de gerçekleştirilen 4'üncü AB Enerji Zirvesi açılışında konuştu.

Canete, Rusya ve Ukrayna arasında 2009 ve 2014'te yaşanan krizlerden ders aldıklarını belirterek, "Orta ve uzun vadede ithal hidrokarbonlara genel bağımlılığı azaltmaya önem veriyoruz. Aynı zamanda, kısa ve orta vadede doğal gaz ithalatının rekabetçi fiyatlardan ve çeşitli tedarikçilerden sağlanmasından emin olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa doğal gaz piyasalarında Rusya'nın rekabetçi baskılara maruz kalmasının önemli olduğunu vurgulayan Canete, "Kısa vadedeki jeopolitik ve enerji durumumuzu değerlendirdiğimizde, Rusya'nın AB'nin temel enerji tedarikçisi olmaya devam edeceği açık." dedi.

Enerji kaynaklarını çeşitlendirme açısından Hazar bölgesindeki doğal gazın doğrudan Avrupa'ya gelmesinin öncelikleri olduğunu belirten Canete, Güney Gaz Koridoru'yla Azerbaycan'dan ilk gazın 2020 yılında Avrupa'ya ulaşacağını bildirdi.

"AB'nin fosil yakıtlara olan bağlılığını azaltmayı amaçlıyoruz"

Miguel Arias Canete, modern toplum, sanayi ve yaşam için güvenli, rekabetçi ve çevreye duyarlı enerji kaynakları kullanımının önemli olduğunu vurgulayarak, AB'nin fosil yakıtlara olan bağlılığını azaltmayı amaçladıklarını kaydetti.

Avrupa'da yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda çok önemli ilerlemeler gerçekleşmesine karşın hala kömür, doğal gaz ve petrolün birincil enerji tüketiminde yüzde 72'lik paya sahip olduğunu belirten Canete, AB ülkelerinin 2016 yılında tükettiği petrolün yüzde 88'ini, doğal gazın yüzde 70'ini ve katı yakıtların yüzde 40'ını ithal ettiğini bildirdi.

Canete, AB'nin 2016 itibarıyla boru hatlarından doğal gaz ithalatının büyük kısmının birkaç tedarikçiden kaynaklandığına dikkati çekerek, "AB doğal gaz ithalatının yaklaşık yüzde 76'sı Rusya ve Norveç'ten, yüzde 13'ü LNG'den, yüzde 11'i Cezayir ve Libya'dan sağlandı." dedi.