Abu Dabi ve Bahreyn yetkilileri bölgedeki gelişmeleri görüştü

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, ikilinin görüşmesinde Arap dünyasında yaşanan son gelişmeler ile bölgenin güvenlik ve istikrarının karşılaştığı sıkıntılarla mücadelede iş birliği konusu ele alındı.

Bahreyn ile BAE, Katar'a abluka uygulayan ülkeler arasında yer alıyor.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.