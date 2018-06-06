Abu Dabi Veliaht Prensi, Yemen İçişleri Bakanı ile görüştü

Yemen İçişleri Bakanlığı sitesinde yapılan açıklamada, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'ın Yemen İçişleri Bakanı Meyseri'yi Abu Dabi'deki El-Batin Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

İkilinin görüşmede ortak önemi haiz konuları ele aldığı aktarıldı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, görüşmede Yemen İçişleri Bakanlığı'ndaki emniyet birimlerine tüm alanlarda gereken desteği sağlayacakları sözü verdi.

Yemen İçişleri Bakanlığı, cuma günü BAE ile "büyük bir güvenlik yakınlaşması ve başarısı" elde edildiğini duyurmuştu.

Bakan Meyseri, geçen çarşamba günü, BAE yetkilileriyle güvenlik konusunda görüşme yapmak üzere Abu Dabi'ye gitmişti.

Ziyaret, Meyseri'nin Amerikan PBS kanalına yaptığı, "Aden şehrinde duyurulmamış bir BAE işgali var." açıklamasının ardından gerçekleşmişti. Meyseri kanala yaptığı açıklamada, Yemen hükümetinin Aden'e ve Aden'deki limana ve havalimanına BAE'nin onayı olmadan giremediğini ileri sürmüştü.