Acemi asker sosyal medyada alay konusu oldu
Yemen'de devam eden çatışmalarda acemi bir askerin MG3 kullanmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu.
Gelişigüzel kullandığı silahla arkadaşların da canını tehlikeye atan askerin görüntüleri güldürdü.
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