Açlıkla insan ömrünü uzatmak mümkün mü?

Uzun süredir üzerinde çalışılan bir çalışmanın analizinde, az kaloriyle beslenen maymunların daha uzun ömürlü olduğu ve insanlar üzerinde de etkili olabileceği açıklandı. İnsanlar üzerinde de etkili bir sonuç almak için konuyla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Gizmodo'da yer alan habere göre, Wisconsin-Madison Üniversitesi ve Ulusal Yaşlanma Enstitüsü (National Institute on Aging )'nün ortaklaşa yaptığı çalışmada, kalori kısıtlamasının (caloric restriction "CR") maymunların daha sağlıklı ve uzun ömürlü olduklarını göstermektedir. Nature Communications'da yayınlanan yeni çalışmada, kalori kısıtlamasının (bundan sonra CR olarak kullanılacak) primatlarda (bir maymun türü) nasıl çalıştığını da aydınlatırken, tartışmalı konulardan biri olan yaşlanma sorununu çözmek için bize yardımcı oluyor.

Araştırmacılar 1930'lu yılların başlarında, aç bırakılan farelerin diğerlerinden daha uzun yaşadığını fark etti. Bu durum, yaşlanmanın değiştirilebilen biyolojik bir süreç olduğunu gösteren ilk kanıttı.

Mayalarla ilgili çalışmalarda da, kalori alımının bir şekilde uzun ömürlü ve sağlıklı olmakla bağlantılı olduğu fikrini destekleyen benzer sonuçlar ortaya çıkardı. 1980'lerden beri, çeşitli araştırma ekipleri, hayvanlar üzerinde deneyler yürüterek, normal kalori alımını azaltarak bu iddiayı kanıtlamaya çalıştı. En önemlisi, bu hayvanlar açlık çekmiyor, sadece yetersiz besleniyorlar. Ancak açlığın acı çekme noktasına yakınlar.

Bir dönüm noktası olan 2009 yılında yapılan çalışmada Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden bir ekip, CR ile maymunlara önemli yararlar sağladığını, hayatta kalmalarını iyileştirdiğini ve kanser, kardiyovasküler hastalıklar, insülin direnci gibi yaşlanmayla ilgili hastalıkların engellenmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu. Ancak üç yıl sonra, Ulusal Yaşlanma Enstitüsünden bir ekip maymunlar arasında hayatta kalma oranlarında belirgin bir iyileşme tespit etmedi ancak sağlıklı olma eğiliminde olduklarını fark etti.

Bu amaçla, yaklaşık 200 maymun üzerinde yapılan çalışmalar da dahil olmak üzere yıllar boyunca toplanan veriler tekrar gözden geçirildi. Ortaya çıkan analizde CR gerçekten maymunların daha sağlıklı ve daha uzun yaşamalarına yardım ettiğini ve iki çalışmada korelasyonları zorlaştıran önemli tutarsızlıkların bulunduğunu gösteriyor.

Örneğin, iki çalışmada kullanılan rhesus maymunları farklı yaştaki CR diyetlerine tabi tutuldu. CR'nin yetişkinler ve daha eski primatlar için yararlı olduğu ortaya çıkıyor, ancak bu durum daha küçük yaştaki hayvanlar için geçerli değil. Araştırmacılar gıda alımının çeşitli test ve kontrol grupları arasında tutarsız olduğunu ve primatlarda besin alımındaki en küçük farkın bile yaşlanmayı ve sağlığı etkilediğini keşfetti.

Benzer şekilde, araştırmacılar maymunların beslendiği gıdaların kalitesinin iki çalışma arasında şaşırtıcı bir şekilde değiştiğini gözlemledi. UW-Madison (University of Wisconsin-Madison) maymunları şeker oranı daha yüksek olan gıdalarla beslenirken, NIA (The National Institute on Aging) maymunları doğal gıdalarla beslendi. Bu durum, UW-Madison maymunlarının daha besili kontrol grubu olmasıyla sonuçlandı.

Araştırmacılar ayrıca, orta CR'nin oldukça etkili olduğunu ancak daha düşük seviyede yiyecek alımının maymun sağlığına yararlı olmadığını tespit etti (CR çalışmalarında yüzde 20 hafif, yüzde 30 orta ve yüzde 50 ağır olarak kabul edilir). UW-Madison testinde, maymunlar kontrol grubundan çok daha uzun yaşıyordu; CR diyetindeki erkekler yaklaşık iki yıl daha uzun yaşarken, diyetteki dişiler yaklaşık altı yıl daha uzun yaşadı. Primatlarda kanser ve kalp hastalığı oranının daha düşük olduğu ortaya çıktı.

CR'nin uzun ömürlülüğü artırabileceğine dair kesin mekanizma hala tartışmalıdır. Bilim insanları şimdiye kadar, çekirdek vücut sıcaklığının azalması, hücresel bölünmelerin azalması, metabolik hızın düşürülmesi ve DNA hasarının azalması gibi muhtemel katkı faktörlerini tespit etti.