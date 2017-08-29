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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: BM, Kuzey Kore’ye karşı ciddi olarak harekete geçmeli

Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyinin Kuzey Kore’ye karşı ciddi olarak harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin Japonya'nın Hokkaido bölgesinin üzerinden geçen balistik füze fırlatmasının “kesinlikle kabul edilemez ve sorumsuzca” olduğunu ve Güvenlik Konseyinin Kuzey Kore’ye karşı ciddi olarak harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Haley, “Hiçbir ülkenin, 130 milyon insanın yaşadığı Japonya gibi ülkelerin üzerinde uçacak füzeleri olmamalı. Bu kabul edilemez. Kuzey Kore, aldığımız her BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal etti ve bu nedenle ciddi bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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