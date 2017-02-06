Adım adım FrExit’e doğru

Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından Avrupa’da aşırı sağcılar, ülkelerinde yaklaşan seçimlerde gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) kararından sonra Trump’ın yarattığı rüzgârla yelkenini dolduran aşırı sağcılar için ilk durak göçmen karşıtı parti Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen’in seçim anketlerini önde götürdüğü Fransa. Milli sınırları korumak için AB’den çıkmak (FrExit) gerektiği tezinin tartışıldığı ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleri Avrupa’nın da geleceğini belirleyecek gibi gözüküyor. İşte son seçim anketlerine göre adaylar ve siyasal tutumları.

Irkçı sarışın

İlk turu 23 Nisan’da gerçekleştirilecek Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim anketlerini aşırı sağcı Ulusal Cephe›nin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen önde götürüyor. Tıpkı Trump gibi kendini ‘düzen karşıtı’ biri olarak tanımlayan Le Pen, seçim bildirisini hafta sonu açıkladı. Manifestosunda Marine Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde AB ile Fransa’nın üyelik koşullarını yeniden müzakere edeceğini, ülkede göçün büyük ölçüde kısıtlayacağını ve NATO’dan ayrılacağını belirtti. Fransa’nın ekonomik küreselleşme ve İslami küreselleşmenin saldırısını altında olduğunu savunan Le Pen’in tezleri ülkede ırkçılık olarak algılanmıyor. Diğer adayların da aşırı sağcı liderin düşüncelerini tartışarak meşruiyet kazandırdığı seçimlerde, Le Pen’in ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fransız Obama

Mevcut Cumhurbaşkanı François Hollande’ın eski ekonomi Bakanı olan Emmmanuel Macron seçimlere hiçbir partinin desteği olmadan katılıyor. Yarışa erken başlamak için Sosyalist Parti’den ayrılan Macron, ‘dinamik ve genç başkan’ imajını satıyor. Programı henüz belli olmayan Macron’un AB’yi güçlendirmek istediği ve bakanlığı döneminde getirilen tartışmalı iş yasasını koruyacağı biliniyor. Medya tarafından ‘Fransız Obama’ olarak gösterilen Macron’un merkez soldan gelecek oyları alarak ikinci tura kalması bekleniyor.

KATOLİK AVRUPACI

Cumhuriyetçiler partisinin önseçimlerinde merkez sağın adayı olmayı başaran François Fillon’un kaderi eşine haksız maaş bağlayarak 1 milyon avro gelir sağladığı iddiaları sebebiyle tamamen değişti. Skandal, Fillon’un önde götürdüğü seçim anketlerinde üçüncü sıraya gerilemesine neden oldu. Dindar bir Katolik olduğu için Türkiye’nin AB’ye girmesine karşı çıkan Fillon’un, partisinden gördüğü baskıyla seçim yarışından çekilebileceği konuşuluyor.

Mülteci dostu ‘Bilal’

Sosyalist Parti’nin adayı Hamon göçmenlere sahip çıkan bir Avrupa Birliği’nden yana. Hamon’a aşırı sağcılar Benoit isminden yola çıkarak ‘Bilal’ lakabıyla hitap ediyor.