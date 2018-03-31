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Kenya'da bahçesinden fındık çalan öğrencisinin parmaklarını kesti

Kenya'nın Muranga eyaletindeki bir lise öğretmeni, evinin bahçesinden fındık çalan öğrencisini parmaklarını keserek cezalandırdı.

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Ulusal basında yer alan habere göre, Muranga eyaletindeki Gathinja Lisesinde görev yapan Benson Munyagi isimli öğretmen, evinin bahçesinden fındık çalan lise 3. sınıf öğrencisi çocuğun 4 parmağını birden kesti.

Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun kesilen parmakları yerine dikildi ve çocuk tedavi altına alındı.

Öğretmen ise Muranga eyaletindeki Kirigo polis karakolunda göz altında tutuluyor.

 

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