Afgan hava kuvvetleri yanlışlıkla güvenlik güçlerini vurdu: 10 ölü!
Afganistan'da hava kuvvetlerinin Taliban'a yönelik operasyonunda yanlışlıkla vurulan 10 Afgan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
- AA
Helmand Emniyet Amiri Gulay Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinin Gerişk ilçesinde birkaç gündür Taliban'a karşı operasyon düzenlendiğini söyledi.
Afgan hava kuvvetlerinin bugünkü operasyonunda yanlışlıkla güvenlik güçlerini vurduğunu ifade eden Han, 10 güvenlik görevlisinin öldüğünü belirtti.
Han, saldırıda 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Han, operasyonda 9 Taliban üyesinin de öldürüldüğünü vurguladı.
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