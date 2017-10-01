Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afgan hava kuvvetleri yanlışlıkla güvenlik güçlerini vurdu: 10 ölü!

Afganistan'da hava kuvvetlerinin Taliban'a yönelik operasyonunda yanlışlıkla vurulan 10 Afgan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Helmand Emniyet Amiri Gulay Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinin Gerişk ilçesinde birkaç gündür Taliban'a karşı operasyon düzenlendiğini söyledi.

Afgan hava kuvvetlerinin bugünkü operasyonunda yanlışlıkla güvenlik güçlerini vurduğunu ifade eden Han, 10 güvenlik görevlisinin öldüğünü belirtti.

Han, saldırıda 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Han, operasyonda 9 Taliban üyesinin de öldürüldüğünü vurguladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İspanya seçim sandıklarına el koyduğunu açıkladı

İspanya seçim sandıklarına el koyduğunu açıkladı

Katalonya'da bağımsızlık referandumu başladı, ortalık karıştı

Katalonya'da bağımsızlık referandumu başladı, ortalık karıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na seslendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA