Afganistan 26 yıl sonra hava sahasının kontrolünü sağladı

Devlet Başkanlığı sözcüsü Şah Hüseyin Murtezevi, yaklaşık 26 yıldır Afganistan hava sahası kontrolünün yabancı ülkelerde olduğunu belirtti.

Kabil Uluslararası Havalimanı'na yeni radar sistemi kurulmasıyla hava sahası kontrolünün tamamen Afgan hükümetine geçtiğini ifade eden Murtezevi, sistem sayesinde Afganistan'ın hava sahasının kontrol edilebileceğini söyledi.

Afganistan Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Mahmud Şah Habibi, Afganistan hava sahasının artık daha da güvenli olacağını kaydetti.

Yeni kurulan radar sisteminin maliyetinin 30 milyon dolar olduğunu dile getiren Habibi, radarın bakımı ve kontrolü için de her sene 10 milyon dolar harcanması gerektiğinin altını çizdi.

Sovyetler Birliği tarafından kurulan Kabil havaalanındaki eski radar sistemi, 1990'lardaki iç savaş sırasında tahrip olmuştu.

Taliban rejiminin 2001'de yıkılmasıyla ülke hava sahası kontrolü yabancı güçlerin eline geçmiş ve 2014'te Afgan makamlarına teslim edilmesinin ardından özel bir şirkete verilmişti.