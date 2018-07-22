Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dostum'u Kabil'e taşıyan uçağın iniş yaptığı havaalanı civarında patlama meydana geldi
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Dostum'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- AA
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi.
Bir süredir Türkiye'de bulunan Dostum'u taşıyan uçağın yaklaşık yarım saat önce Kabil Havaalanı'na inmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendisini karşılayan yetkililer ve taraftarlarıyla selamlaştı.
Havaalanındaki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Dostum'u taşıyan konvoyun evine gitmek üzere harekete geçmesinin hemen ardından, yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından havaalanı civarında internet kesildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, Associated Press haber ajansına açıklama yapan bir Afgan yetkili, Dostum'un ve beraberindekilerin patlamadan zarar görmediği bilgisini paylaştı.
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