Afganistan ve Pakistan'da çığ meydana geldi

Afganistan'da günlerdir yağan şiddetli kar yağışının ardından yaşanan birden fazla çığ felaketinde 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Sputnik'in geçtiği habere göre, 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından ülkenin orta ve kuzeydoğu bölgelerinde yaşanan çığ felaketi onlarca evi yok etti, birçok yolun kapanmasına yol açtı.

Kapanan yollar nedeniyle arama kurtarma görevlilerinin felaket bölgelerine ulaşmakta güçlük çektiği, bu nedenle de ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

'SADECE 1 KÖYDE EN AZ 50 KİŞİ ÖLDÜ'

Afganistan Doğal Felaketler Bakanlığı sözcüsü Muhammed Ömer Mohammadi, Nuristan vilayetindeki bir köyde yaşanan çığ felaketinde en az 50 kişinin öldüğünü duyurdu.

Mohammadi "Çığ, Bargmatal bölgesindeki 2 köyün üzerine düştü, bir köyden 50 kişinin cesedi çıkarıldı. Ekipler diğer köye ulaşmaya çalışıyor" dedi.

Nuristan'da çığ nedeniyle 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çığ felaketinin yaşandığı diğer bölgelerde de en az 54 kişinin öldüğü, 160'tan fazla evin yok olduğu ve yüzlerce büyükbaş hayvanın telef olduğu aktarıldı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde de evlerinin üzerine çığ düşen 19 kişinin öldüğü açıklandı.

PAKİSTAN'DA DA EN AZ 13 KİŞİ ÖLDÜ

Afganistan'ın komşusu Pakistan da şiddetli yağışlardan etkilendi.

Chitral bölgesindeki bir köyde evlerinin üzerine çığ düşen 9 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise kar altından kurtarıldığı açıklandı.

Chitral sınırındaki kontrol noktasına çığ düşmesi sonucu da 1 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği, 6 askerin yaralandığı belirtildi.

Afganistan sınırındaki Hayber bölgesinde de şiddetli yağmurun evlerinin çatısını çökertmesi sonucu 3 küçük çocuk yaşamını yitirdi.