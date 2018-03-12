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Afganistan'da 1 milyona yakın kadın uyuşturucu bağımlısı

Afganistan'da 1 milyona yakın kadının uyuşturucu bağımlısı olduğu bildirildi.

  • AA
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'da kadın uyuşturucu bağımlı sayısının ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 1 milyona yakın kadının uyuşturucu bağımlısı olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının geçen yıl yayımladığı raporda, 32,5 milyon nüfusa sahip ülkede 3 milyondan fazla kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğu açıklanmıştı.

Uzmanlar, son veriler ışığında Afganistan'daki uyuşturucu bağımlısı sayısının 3 milyonun çok daha üzerinde olduğunu belirtiyor.

İç savaş ve istikrarsızlık nedeniyle uyuşturucu üretiminin merkezi haline gelen Afganistan'da, geçen yıl afyon üretimi 9 bin tona çıkmıştı.

 

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