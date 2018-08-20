Afganistan'da 100'den fazla yolcu kaçırıldı

Kunduz Emniyet Amiri Safiullah Mahzen, militanların, başkent Kabil'e gitmekte olan 3 otobüsü, Kunduz'un Han Abad ilçesinde durdurarak yolcuları kaçırdığını söyledi.

Yolcuların serbest bırakılması için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin gönderildiğini ifade eden Mahzen, militanlarla çatışmanın sürdüğünü belirtti.