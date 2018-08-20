Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da 100'den fazla yolcu kaçırıldı

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinde 100'den fazla yolcunun Taliban tarafından kaçırıldığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kunduz Emniyet Amiri Safiullah Mahzen, militanların, başkent Kabil'e gitmekte olan 3 otobüsü, Kunduz'un Han Abad ilçesinde durdurarak yolcuları kaçırdığını söyledi.

Yolcuların serbest bırakılması için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin gönderildiğini ifade eden Mahzen, militanlarla çatışmanın sürdüğünü belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan nefes kesen operasyon

TSK´dan nefes kesen operasyon

En karizmatik bebekler

En karizmatik bebekler

21 Ağustos diyanet.gov.tr İl İl bayram namazı vakti saatleri Diyanet son dakika açıklaması

21 Ağustos diyanet.gov.tr İl İl bayram namazı vakti saatleri Diyanet son dakika açıklaması

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA