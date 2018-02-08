Afganistan'da 25 DEAŞ üyesi öldürüldü

Cüzcan Emniyet Müdürü Fakir Muhammed Cüzcani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Derzab'ın Sardere bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik havadan ve karadan düzenlenen operasyonda 25 örgüt üyesinin öldürüldüğünü söyledi.

Öldürülenlerden üçünün Özbekistan ve birinin Çeçenistan vatandaşı olduğunu kaydeden Cüzcani, operasyona ülkedeki NATO birliklerinin de havadan destek verdiğini belirtti.

DEAŞ, Cüzcan vilayetinin Derzab ve Kuş Tepe ilçelerinde yaklaşık iki senedir terör eylemleri düzenliyor.