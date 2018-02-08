Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da 25 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı havadan ve karadan operasyon düzenlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cüzcan Emniyet Müdürü Fakir Muhammed Cüzcani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Derzab'ın Sardere bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik havadan ve karadan düzenlenen operasyonda 25 örgüt üyesinin öldürüldüğünü söyledi.

Öldürülenlerden üçünün Özbekistan ve birinin Çeçenistan vatandaşı olduğunu kaydeden Cüzcani, operasyona ülkedeki NATO birliklerinin de havadan destek verdiğini belirtti.

DEAŞ, Cüzcan vilayetinin Derzab ve Kuş Tepe ilçelerinde yaklaşık iki senedir terör eylemleri düzenliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır´da teröristlere ait 3 sığınak ile 1 mağara imha edildi

Diyarbakır´da teröristlere ait 3 sığınak ile 1 mağara imha edildi

14 metrekarelik Almanya'nın en küçük evi

14 metrekarelik Almanya'nın en küçük evi

Ünlü isimlerin inanılmaz değişimleri

Ünlü isimlerin inanılmaz değişimleri

Görenler şaşkına döndü

Görenler şaşkına döndü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA