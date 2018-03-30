Afganistan'da 5 öğretmen kaçırıldı
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent ilçesinde 5 öğretmenin kaçırıldığı bildirildi.
- AA
Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, Taliban militanlarının, Şindent'teki okullarda görev yapan 5 öğretmeni kaçırdığını belirtti.
Örgüt üyelerinin öğretmenlerden birini kaçırdıktan birkaç saat sonra öldürdüğünü ifade eden Farhad, diğer öğretmenlerin durumunun henüz bilinmediğini söyledi.
Farhad, örgüt elindeki öğretmenlerin serbest bırakılması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.
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