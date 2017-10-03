Afganistan'da 5 Taliban üyesi teslim oldu

Cüzcan Valisi Mevlevi Lütfullah Azizi, 5 militanın kendi istekleri ve ellerindeki silahlarıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Bu militanlara iş imkanı sağlanacağını ifade eden Azizi, militanların teslim olmasının bölgedeki güvenlik için önem taşıdığını belirtti.

Azizi, militanların daha önce Cüzcan'ın ilçelerinde hükümet karşıtı eylemler düzenlediğine işaret ederek il genelinde faaliyet gösteren diğer örgüt üyelerinin de gelecek günlerde güvenlik güçleri safına katılmasını beklediklerini vurguladı.

Cüzcan Yüksek Barış Şurası Başkanı Muhammed Ekrem de Cüzcan'da şuranın faaliyete başlamasından bu yana 800 örgüt üyesinin teslim olduğunu kaydetti.

Yüksek Barış Konseyinin yürüttüğü Barış Programı çerçevesinde silah bırakan militanlara maddi destek ve iş imkanı sağlanıyor.