Afganistan'da 6 polis Taliban'a katıldı

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdulkerim Yuriş, militanların, Faryab'ın Hoca Sabz Poş ilçesine bağlı Şahsurar polis karakoluna saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırının ardından karakoldaki 6 polisin Taliban safına katıldığını ifade eden Yuriş, polislerin karakoldaki silahları da beraberinde götürdüğünü söyledi.

Yuriş, konuyla ilgili araştırma başlatıldığını vurgulayarak kısa süreliğine Taliban kontrolüne geçen karakola yeni polislerin yerleştirildiğini kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise olayın, örgütle bağlantısı olan bir polis tarafından gerçekleştiği iddia edildi.