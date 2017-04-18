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Afganistan’da 67 Taliban militanı öldürüldü

Afganistan Savunma Bakanlığı, terörle mücadele operasyonu kapsamında 67 Taliban militanın öldürüldüğünü açıkladı.

  • İHA
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Afganistan Savunma Bakanlığı, terörle mücadele operasyonu kapsamında, ülkenin çeşitli illerinde 67 Taliban militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada operasyonun Nangarhar,Kapisa , Khost, Ghazni, Kandahar, Uruzgan, Farah, Faryab, Herat, Kunduz, Kabul, Sar-e-Pul ve Helmand şehirlerinde gerçekleştiği belirtildi. Operasyon kapsamında, 17 militanın Kunduz kentinin Dasht-e-Archi bölgesinde, 12’sinin Badghis şehrinin Bala Murghab bölgesinde ve diğer 12 militanın ise Helmand kentinin Nava bölgesinde öldürüldüğü bildirildi. Ayrıca Kandahar şehrinde 9 militanının öldürüldüğü ve 11 militanın da yaralandığı bildirildi. Helmand’da yapılan operasyonlar sırasında 60 adet patlayıcı maddenin de yok edildiği ve Molla Şahvali adında kıdemli Taliban liderinin Helmand operasyonları sırasında yaralandığı  belirtildi.

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