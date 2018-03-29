Afganistan'da 9 DEAŞ üyesi öldürüldü
Afganistan'ın Kuner ve Cüzcan vilayetlerinde düzenlenen operasyonlarda 9 terör örgütü DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
- AA
Kuner Valiliği sözcüsü Feridullah Dehkan, Kuner'in Çapa Dere ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.
Havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonda 6 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Dehkan, ayrıca örgüte ait silah deposunun da imha edildiğini belirtti.
Öte yandan Cüzcan Emniyet Amiri Abdul Hafiz Haşi, Cüzcan'ın Derzab ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.
Öldürülenlerin Özbekistan vatandaşı teröristler olduğunu dile getiren Haşi, bir DEAŞ militanının da sağ yakalandığını söyledi.
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