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Afganistan'da ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Reuters haber ajansı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de, ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama gerçekleştiğini duyurdu.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD Büyükelçiliği yakınlarındaki kalabalık bir caddeden patlama sesi yükseldi. İçişleri bakanlığı 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.
 
AFP'ye konuşan bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü "Kabil'de Mesud Meydanı yakınlarında patlama meydana geldi. Detayları henüz biz de bilmiyorum" dedi. Bir diğer yetkili de patlamanın, güvenlik görevlilerinin Kurban Bayramı öncesi maaşlarını çekmeye gittikleri bir zamana denk geldiğine dikkat çekti.
 
Tolo haber ajansı da patlamanın kaynağının bir intihar saldırısı olduğunu aktardı.
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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