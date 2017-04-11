Afganistan'da bin 500 dönüm arazi haşhaştan temizlendi

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın 11 ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kampanyası kapsamında bin 500 dönüm araziye ekilen haşhaş tarlasının imha edildiğini söyledi.

Nangarhar Uyuşturucuyla Mücadele Başkanı Muhammad İdris Sapey de Nangarhar genelinde 14 bin hektar araziye haşhaş ekildiğini belirtti.

Kampanya kapsamında bu arazilerin haşhaştan arındırılacağını ifade eden Sapey, geçen yıla oranla bu yıl haşhaş ekiminin azaldığını bildirdi.

Nangarhar vilayetinde geçen sene 17 bin hektar arsaya haşhaş ekilmişti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2016 verilerine göre, Afganistan'da, afyon üretimi 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 43 oranında artış göstererek 4 bin 800 tona ulaştı. Eroinin ham maddesi olan afyon ticaretinden Taliban örgütü de ciddi gelir elde ediyor.

Bu arada BM, ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle birçok bölgeye gidilemediğini, dolayısıyla rakamların daha yüksek olabileceğini ifade ediyor.

Taliban'la çatışmaların yaşandığı Helmand vilayeti de ülkede afyon üretiminin yoğun şekilde yapıldığı bölgeler arasında gösteriliyor. Helmand'da 80 bin hektar arazide haşhaş ekiliyor.