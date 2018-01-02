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Afganistan'da bir ABD askeri öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir ABD askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

  • AA
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Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, Açin ilçesinde teröristlerle yaşanan çatışmada bir ABD askerinin öldüğü, 4 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Yaralı askerlerden 2'sinin hastaneden taburcu edildiği ifade edilen açıklamada, çatışmanın hangi grup veya kişilerle olduğu bilgisi paylaşılmadı.

Açin Kaymakamı Muhammad İsmail Şinvari ise AA muhabirine, ABD askerlerinin Afgan güvenlik güçleriyle Açin'de düzenlediği operasyon sırasında terör örgütü DEAŞ üyeleriyle çatıştığını söyledi. Şinvari, çatışmada bir ABD askerinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Çatışmanın yaşandığı Açin ilçesi DEAŞ'ın doğudaki kalesi olarak biliniyordu. Geçen yıl nisan ayında Açin ilçesine ''Tüm Bombaların Anası'' tanımlanan MOAB bombası atılmıştı.

 

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