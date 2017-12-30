Afganistan'da bombalı saldırı: 11 yaralı
Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 kişi yaralandı.
- AA
Emniyet yetkilileri, polis aracına yerleştirilen bombanın, kentin merkezindeki Nor Marketi önünde patlatıldığını bildirdi.
Saldırıda ikisi polis 11 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu vurgulandı.
Patlamanın etkisiyle bölgede bulunan bir taksinin de yandığı aktarıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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