Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Anayasa Mahkemesi'nin otoparkında intihar saldırısı yapıldı. AFP haber ajansı en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Polis kaynaklarından alınan bilgilere göre, intihar saldırganının mesai saati sona erdiği için binadan çıkmakta olan mahkeme çalışanlarını hedef aldığını belirtti.
 
Saldırının mahkemenin otoparkında gerçekleştiği belirtildi.
 
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necibullah Daniş AFP'ye yaptığı açıklamada yürüyerek alana gelen saldırganın kendini patlatması sonucu 12 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.
 
Taliban ve DEAŞ'ın faaliyet gösterdiği ülkede son saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. (Haber7)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeli: CHP,HDP,PKK,FETÖ evet dedik diye bize saldırıyor

Bahçeli: CHP,HDP,PKK,FETÖ evet dedik diye bize saldırıyor

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Ünlülerin inanılmaz değişimleri

Ünlülerin inanılmaz değişimleri

Şehit annesinden hudut kartallarına nazar boncuklu atkı

Şehit annesinden hudut kartallarına nazar boncuklu atkı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA