Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü

Polis kaynaklarından alınan bilgilere göre, intihar saldırganının mesai saati sona erdiği için binadan çıkmakta olan mahkeme çalışanlarını hedef aldığını belirtti.

Saldırının mahkemenin otoparkında gerçekleştiği belirtildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necibullah Daniş AFP'ye yaptığı açıklamada yürüyerek alana gelen saldırganın kendini patlatması sonucu 12 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Taliban ve DEAŞ'ın faaliyet gösterdiği ülkede son saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. (Haber7)