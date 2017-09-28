Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 16 yaralı!

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in Çandavul bölgesinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 polis ile bir sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıda çoğu sivil 16 kişinin yaralandığını ifade eden Daniş, yaralıların hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Görgü tanıkları, patlamanın namazdan sonra halkın camiden çıktığı sırada meydana geldiğini aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.