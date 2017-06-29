Afganistan'da bombalı saldırı düzenlendi
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü İkbal Bahir, Farah'ın merkezinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada infilak ettiğini belirtti.
Saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Bahir, 2 polisin de yaralandığını söyledi.
Bahir, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.