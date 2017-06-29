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Afganistan'da bombalı saldırı düzenlendi

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü İkbal Bahir, Farah'ın merkezinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada infilak ettiğini belirtti.
 
Saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Bahir, 2 polisin de yaralandığını söyledi.
 
Bahir, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.
 
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

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