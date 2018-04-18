Taliban'dan saldırı: Kandahar sınır birlikleri komutanı ve 3 koruması hayatını kaybetti

Emniyet yetkilileri, Kandahar İl Sınır Birlikleri Komutanı Canan Afgan'ın makam aracına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

Kandahar'ın Hazretci Baba bölgesindeki saldırıda Afgan ile 3 korumasının hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca Afgan'ın 3 koruması da yaralandı. Saldırıyı Taliban üstlendi.