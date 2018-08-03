Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde Hazara Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 8 kişinin öldüğü bildirildi.
- AA
Paktiya Valiliği sözcüsü Abdullah Hasret, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Paktiya'nın Gerdiz şehrindeki Hazara Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında infilak ettirdiğini söyledi. Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hasret, 12 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.