Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı

Paktiya Valiliği sözcüsü Abdullah Hasret, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Paktiya'nın Gerdiz şehrindeki Hazara Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında infilak ettirdiğini söyledi. Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hasret, 12 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.