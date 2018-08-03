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Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde Hazara Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 8 kişinin öldüğü bildirildi.

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Paktiya Valiliği sözcüsü Abdullah Hasret, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Paktiya'nın Gerdiz şehrindeki Hazara Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında infilak ettirdiğini söyledi. Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hasret, 12 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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