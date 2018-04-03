Afganistan'da DEAŞ operasyonu: 4 örgüt üyesi öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyeleriyle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 4 örgüt üyesinin öldüğü bildirildi.
- AA
Cüzcan Vali Yarımcısı Abdurahman Mahmudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ üyelerinin, Derzab'ın merkezindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırının ardından çıkan çatışmada 4 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Mahmudi, bir polisin de yaralandığını söyledi.
İki gün önce de DEAŞ üyeleri Derzab'daki korucu karakolunu düzenlediği saldırıda 2 korucu yaşamını yitirmişti.
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