Afganistan'da DEAŞ operasyonu: 4 örgüt üyesi öldü

Cüzcan Vali Yarımcısı Abdurahman Mahmudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ üyelerinin, Derzab'ın merkezindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 4 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Mahmudi, bir polisin de yaralandığını söyledi.

İki gün önce de DEAŞ üyeleri Derzab'daki korucu karakolunu düzenlediği saldırıda 2 korucu yaşamını yitirmişti.