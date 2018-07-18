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Afganistan'da DEAŞ Taliban kampına saldırdı

Terör örgütü DEAŞ üyelerinin, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Sar-i Pul vilayetindeki Taliban kampına yönelik silahlı saldırısında 15 militanın öldüğü bildirildi.

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Sar-i Pul Valiliği sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin, Sar-i Pul'un Sayyad ilçesindeki Taliban kampına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 15 Taliban militanının öldüğünü ifade eden Amani, 5 militanın yaralandığını belirtti.

Konuyla ilgili her iki taraftan da henüz bir açıklama yapılmadı.

Cüzcan vilayetinde dün DEAŞ ile Taliban arasında çıkan çatışmada 5 DEAŞ'lı terörist ile 4 Taliban militanı ölmüştü.

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