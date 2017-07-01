Afganistan'da düzenlenen hava saldırısında 10 DEAŞ'lı öldürüldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırısı düzenlendi.
- AA
Cüzcan Emniyet Amiri Abdulhafiz Haşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracının, Kuş Tepe'nin Maryazi bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a ait otomobili hedef aldığını söyledi.
Haşi, saldırıda 5'i örgütte üst kademede bulunan 10 DEAŞ üyesinin öldüğünü, bu kişilerin öldürülmesinin bölgede güvenlik açısından çok önemli olduğunu kaydetti.
DEAŞ militanları yaklaşık 2 hafta önce Cüzcan'ın Derzab ilçesine saldırmıştı.
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