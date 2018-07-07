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Afganistan'da düzenlenen silahlı saldırıda ABD askeri öldürüldü

Afganistan'ın güneyinde düzenlenen silahlı saldırıda bir ABD askerinin öldüğü, 2 ABD askerinin yaralandığı bildirildi.

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Afganistan'da NATO bünyesinde görevli Kararlı Destek Misyonundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 ABD askerinin öldüğü, 2 ABD askerinin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, askerlerin kimliklerinin şimdilik gizli tutulduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırının "içeriden birisi" tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Taliban ise Uruzgan vilayetinin merkezinde bir Afgan askerince düzenlenen silahlı saldırıda 4 ABD'li askerin öldüğünü iddia etti.

 

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