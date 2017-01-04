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Afganistan'da güvenlik güçlerinin konvoyuna saldırı

Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde güvenlik güçlerinin konvoyuna saldırı düzenledi.

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Badahşan İl Şura Başkanı Abdullah Naci, operasyon için Yaftal Bala bölgesine giden güvenlik güçlerinin konvoyuna militanların saldırdığını belirtti.

Naci, saldırıda 6 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 7 güvenlik görevlisinin de yaralandığını bildirdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda ölen ve yaralanan güvenlik görevlilerinin sayısının 30 olduğu iddia edildi.

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