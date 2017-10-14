Afganistan'da hava saldırılarında 205 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), bu yılın 9 aylık döneminde Afganistan'daki sivil ölümlerinde düşüş yaşandığını bildirdi.

BM'nin yayımladığı son raporda, Afganistan'da 2017 Ocak-Eylül ayları arasında 2 bin 640 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkedeki şiddet nedeniyle 5 bin 379 sivilin yaralandığına dikkat çekilen raporda, "2017 yılı Ocak-Eylül döneminde yaşanan sivil kayıplar geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azaldı." ifadesini yer verildi.

Raporda, sivil ölümlerinin yüzde 64'ünden muhalif unsurlar sorumlu tutuldu.

Hava saldırılarında ölen sivil sayısı arttı

Öte yandan Afganistan'daki NATO ve Afgan kuvvetlerince gerçekleştirilen hava saldırılarında ölen sivil sayısının arttığı vurgulandı.

Bu yılın 9 aylık döneminde düzenlenen hava saldırılarında 205 sivilin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, 261 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Raporda, hava saldırılarında ölenlerin çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğu belirtildi.

Hava saldırılarında ölenlerin yüzde 38'inden ülkedeki NATO kuvvetleri sorumlu tutulurken, geri kalanların Afgan Hava Kuvvetlerinin saldırılarında öldüğü bildirildi.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni stratejisini ilan ettiği Ağustos 2017'den bu yana Amerikan savaş uçakları da terör gruplarına yönelik hava saldırılarını arttırdı. Ağustosta 503 bomba atan Amerikan uçakları, eylül ayında ise 751 bombalama gerçekleştirdi.