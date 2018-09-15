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Afganistan’da helikopter düştü: 5 ölü

Afganistan'da askerleri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

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Son haftalarda Taliban militanları tarafından yapılan saldırılar, Afgan ve yabancı askerleri hava taşımacılığını daha fazla kullanmaya yöneltti. Ancak yetersiz eğitim ve kötü planlama sık sık kazalara yol açıyor. Bugün erken saatlerde Afganistan güvenlik güçlerini taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri, yaptığı açıklamada kazanın terör saldırısı değil, teknik bir problemden kaynaklandığını ifade etti. “Helikopter, Taliban ateşinden değil, teknik bir hatadan dolayı düştü” diyen Sözcü Mehri, soruşturmanın Savunma Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü sözlerine ekledi. Savunma Bakanlığı yetkilileri ise, kazanın sebebinin hala araştırıldığını, helikopterin Afgan askerlerini taşıdığını ifade etti.

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