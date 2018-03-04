Afganistan'da helikopter düştü: 5 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
- AA
Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Devlet Veziri, yabancı bir şirkete ait helikopterin, Kabil'deki Mareşal Fahim Askeri Akademisinden kalktıktan kısa süre sonra yere çakıldığını söyledi.
Kazada helikopterdeki 5 yabancının yaralandığını ifade eden Veziri, yaralıların kimliklerini açıklamadı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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