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Afganistan'da iki intihar bombacısı kendilerini patlattı

Afganistan'ın batı kesiminde bulunan Herat kentindeki bir camiye girmeye çalışan iki saldırgan kendilerini havaya uçurdu. Meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken yedi kişi ise yaralandı.

  • star.com.tr
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Afganistan'ın batı kesiminde bulunan Herat kentindeki bir camiye girmeye çalışan iki saldırgan kendilerini havaya uçurdu. Meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken yedi kişi ise yaralandı.

Güvenlik yetkililerince AP'ye yapılan açıklamaya göre intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

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