Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da intihar saldırısı: 10 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırısını yapan kişinin üzerine yerleştirdiği bombayı, Celalabad'ın 6. bölgesinde araç kontrolü yapan istihbaratçıların arasında patlattığını belirtti.

Saldırıda 2 istihbarat mensubuyla 8 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırının şiddetiyle bölgedeki araçların yandığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
HDP´li Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü

HDP´li Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü

Başkan Erdoğan güllerle karşılandı

Başkan Erdoğan güllerle karşılandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi gün

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi gün

İşte yeni sistemin ilk kabinesi

İşte yeni sistemin ilk kabinesi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA