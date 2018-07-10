Afganistan'da intihar saldırısı: 10 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi.
- AA
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırısını yapan kişinin üzerine yerleştirdiği bombayı, Celalabad'ın 6. bölgesinde araç kontrolü yapan istihbaratçıların arasında patlattığını belirtti.
Saldırıda 2 istihbarat mensubuyla 8 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırının şiddetiyle bölgedeki araçların yandığı kaydedildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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