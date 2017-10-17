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Afganistan'da intihar saldırısı: 20 ölü, 36 yaralı

Afganistan'ın Gazne vilayetinin Ander ilçesinde gerçekleştirilen intihar saldırısında 20 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Afganistan İçişleri Bakanı Yardımcısı General Murad Ali Murad, intihar eylemcisinin, bomba yüklü tankla Ander ilçe kaymakamlık binasını hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 15 polis ile 5 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Murad, 20 polis ile 16 sivilin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı Taliban örgütünün üstlendiği kaydedildi..

Öte yandan aynı gün içinde ülkenin Paktiya vilayetinde emniyet müdürlüğü binasına yönelik saldırıda da 41 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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