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Afganistan'da intihar saldırısı: Kuner İl Şura Vekili Himmet ile koruması hayatını kaybetti

Afganistan'ın Kuner vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.

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Kuner Valiliği Sözcüsü Muhammed Gani Musammim, intihar eylemcisinin, Kuner İl Şura Vekili Şah Veli Himmet'in Vuta Pur ilçesinde katıldığı bir tören çıkışı sırasında yanına yaklaşarak üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını söyledi.

Saldırıda İl Şura Vekili Himmet ile bir korumasının hayatını kaybettiğini belirten Musammim, bir kişinin de yaralandığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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