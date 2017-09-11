Afganistan'da NATO konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi

Bagram Kaymakamı Abdul Şukur Kuddusi, intihar eylemcisinin, bomba yüklü araçla Bagram üssü yakınlarında NATO konvoyunu hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 3 sivilin yaralandığını ifade eden Kuddusi, yabancı askerlerden can kaybı olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise olayda çok sayıda yabancı askerin öldüğünü iddia etti.

NATO'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.