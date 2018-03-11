Afganistan'da NATO konvoyuna saldırı
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.
- AA
Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ziya Durani, Kandahar'ın Daman ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, NATO askeri konvoyunun bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 2 sivilin yaralandığını ifade eden Durani, NATO askerlerinden kayıp olup olmadığının bilinmediğini söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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